Teknosa'ya ECHO Awards ödülü

Türkiye teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin önde gelen markalarından Teknosa, müşterilerine en iyi alışveriş deneyimini yaşatan e-ticaret platformlarını ödüllendiren ECHO Awards'da ‘Teknoloji Perakendecisi' kategorisinde birinci oldu.

Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliğiyle bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen ECHO Awards ödülleri törenle sahiplerini buldu. Türkiye temsili 12 ilde bin 200 kişiyle yapılan araştırma sonucu yıl boyunca müşterilerine en iyi e-ticaret deneyimini sunarak, sektörlerinde öne çıkan markalar ödüllendirildi. Teknosa.com'u büyük bir pazaryerine dönüştüren Teknosa da ‘Teknoloji Perakendecisi' kategorisinde birinci olarak, ECHO Awards'ın sahibi oldu. Marka adına ödülü Pazarlama, Kurumsal İletişim ve e-ticaret ekipleri aldı.