Tekrarlayan baş ağrısına dikkat

Dr. Yavuz Selim Yıldırım, tekrarlayan baş ağrısının dikkat alınması gerektiğini söyledi.

Hisar Hospital Intercontinental Dr. Yavuz Selim Yıldırım, “Tekrarlayan baş ağrısında genellikle migren ve beyin tümörleri akla gelirken sinüzit unutuluyor” dedi.

Sinüslerin burun ve göz çevresinde bulunan hava boşlukları olduğunu kaydeden Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, “Sinüslerin iltihaplanması sonucu burun tıkanıklığı, yüz ve baş ağrısı, koku almada azalma, sarı - yeşil burun akıntısı, geniz akıntısı, öksürük ve balgam şeklinde bulgu verir. Burun tıkanıklığı her zaman olmayabilir. Bazı sinüslerin tıkanması halinde tek belirti baş ağrısı olabilir. Bazen ilk belirti gözlerde şişme, menenjit veya beyin apsesi olarak ‘ta karşımıza çıkabilir” diye konuştu.

Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, Burun içerisindeki yapısal nedenler örneğin sonradan oluşan burun eti, var olan burun etlerinin büyük olması, burun etlerinin hava ile şişmesi, kemik ve kıkırdak eğriliği sinüzite neden olduğunu bunlardan başka üst solunum yolu enfeksiyonları, alerjik burun rahatsızlığı, uçak yolculuğuna bağlı basınç değişikliği ve geniz eti gibi nedenlere bağlı da sinüzit gelişebildiğini anlatarak, “Sinüzit Burun tıkanıklığı, baş ağrısı, yüzlerde dolgunluk ve basınç hissi, geniz akıntısı, öksürük, balgam, ağız kokusu, horlama, halsizlik ve yorgunluk yaparak hastaların yaşam kalitesini tansiyon ve şeker hastalığına oranla daha fazla bozar. Islak saç ile dışarı çıkmanın ya da duş sonrası saçları kurutmadan dışarı çıkmak, rüzgarlı havalar dış ortam ısısını vücuda iletmede iletken rol oynayarak sinüzite neden olur.

Mukozadaki ödemin artması sonucu sinüslerin ağzının tıkanması ile sonuçlanır, sinüs içerisinde hapsolan hava ve sinüs sıvıları bakterilerinde etkisi ile enfekte olunca baş ağrısı, alın ve iki taraflı şakak ağrısı, dişlere, damağa ve buruna yayılan ağrı, geniz arkası ağrısı, unutkanlık ve dalgınlık görülebilir” şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, sinüzit tedavisi konusunda ise şunları söyledi; “Akut sinüzit medikal tedavi ile kronik sinüzit bilgisayar destekli endoskopik sinüs cerrahisi ile güvenli ve kolay bir şekilde tedavi edilir.

Sinüziti alternatif tedaviler ile tedavi etmeye kalkarken hayati riskler taşıyan yöntemlerden uzak durulmalı. Halk arasında sinüzite iyi geleceği düşünülen bazı yöntemler gırtlakta ödem yaparak hayati birtakım sonuçlara neden olabilir. Sinüzite iyi geldiği düşünülen, bitkisel tedaviler de yan etkileri nedeniyle çok riskli olabilir.”

Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, sinüzit olmamak için ne yapılması konusunda ise şu önerilerde bulundu:

“Akut üst solunum yolu enfeksiyonları sırasında burnun deniz suyu ve spreyler ile açık tutularak burun ve sinüslerin tıkanması önlenmeli, Burun alerjisi tedavisi yapılmalı, ıslak saç ile dışarı çıkılmamalı, başınızı rüzgardan koruyun.”