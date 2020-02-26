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Teksan yerli jeneratör üretti

Teksan, 275-550 kVA güç aralığında Türkiye’nin ilk yerli jeneratörünü ürettiğini açıkladı.

Teksan, 275-550 kVA güç aralığında Türkiye'nin ilk yerli jeneratörünü ürettiğini açıkladı.



Enerji çözümleri sektöründe faaliyet gösteren Teksan, 275-550 kVA güç aralığında Türkiye'nin ilk yerli jeneratörünü ürettiğini açıkladı. İhracat potansiyeli de yüksek olduğu belirtilen ve Ford Otosan işbirliği ile üretilen Teksan Ford ECOTORQ serisi jeneratörler, Teksan Kocaeli fabrikasında üretildiği belirtildi.



Türkiye'de üretti, dünyaya ihraç edecek


Jeneratör serisi, tek adımda yüzde 110 yükte çalışabilme başarısını gösterirken, Türkiye'nin yanı sıra dünyaya ihraç edileceği kaydedildi. Seride ilk etapta 3 farklı motor seçeneği ve 18 jeneratör modeli yer alırken ilerleyen dönemde yeni modeller de eklenecek.

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