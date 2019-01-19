Tekstil atölyesinde ölü bulunan 3 gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Bayrampaşa'da bir iş yerinde dün akşam saatlerinde ölü bulunan ve soba zehirlenmesinden şüphelenilen 3 gencin cenazesi Bitlis'e götürülmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bayrampaşa'da bulunan bir iş yerinde meydana gelmişti. İddiaya göre tekstil üzerine olduğu söylenilen iş yerinde kalan Hakan Güneş(15), Yakup Yıldız(17), Cuma Çiftçi (22)ve Ümit Güneş(15)'ten haber alamayan yakınları iş yerine geldi. İçeri girdiklerinde aynı zamanda akraba olan 4 gencin hareketsiz yattığı gören yakınları ambulans ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Hakan Güneş, Cuma Çiftçi ve Yakup Yıldız'ın öldüğünü belirledi. Ümit Güneş ise tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü. Ölen gençlerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na getirildi. Otopsi işlemleri biten gençlerin cenazeleri aile yakınları tarafından alınarak Bitlis'in Mutki ilçesine götürülüyor.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ettiği öğrenildi.