Tekstil sektörü kış sezonuna hazır

Yaklaşık 40 bin ürün ile sezona girmeye hazırlayan tekstilciler, kış sezonundan ümitli olduklarını söyledi.

İstanbul'da tekstilin merkezi konumunda bulunan Merter'de toptancı tekstilciler kış sezonu hazırlıklarını tamamladı. Her yıl olduğu gibi sezona bir iki ay önceden hazırlanan tekstilciler, ürün stoklarını tamamladı. Ortalama 40 bin ürün ile sezona giren tekstilciler, yurt dışından ve yurt içinden gelecek müşterilerini bekliyor. Firma sahipleri ise yaz sezonunda yapılan ihracatın kış sezonunda olmasını umuyor.

“Kış sezonuna yüklü bir şekilde hazırlıklarını yaptık”

Kış sezonuna yüklü bir şekilde hazırlıklarını yaptıklarını belirten firma sahibi Mehmet Doğru, “Yaklaşık 35-40 bin stok yaptık. Onu haricinde çalışmalarımız devam ediyor. Yaz sezonunda ihracatımızı yaptık. Bu sezon için fiyatlar kaldıracak mı bilmiyoruz. İlerleyen günlerde göreceğiz. Avrupa ülkelerine ihracat yapıyoruz fakat ama ağırlıklı olarak Arap ülkelerine ihracat yapıyoruz. AVM'lere nazaran kalitemiz daha iyi. Talep görmek istiyoruz, bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Çeşitli farklı modellerle ürünlerimizin stokunu sağladık”

Kış sezonu hazırlıklarını tamamladıklarını ifade eden firma sahibi Seyfi Arslan, “Firmamız olarak 40'a yakın model ile kış sezonuna giriyoruz. Şu an için kış sezonuna hazırız. Çeşitli farklı modellerle ürünlerimizin stokunu sağladık. Gerek yurt içi gerekse yurt dışı müşterilerimizi bekliyoruz. Yaklaşık kış sezonuna 40 bin adet kışlık ürün ile hazırlandık. Biz genelde Irak ağırlıklı çalışıyoruz. Ortadoğu pazarımız var, aynı şekilde Avrupa'nın belirli ülkelerine ihracat yapıyoruz” ifadelerini kullandı.