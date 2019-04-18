Tekstil sektörüne destek

17-18 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleşen uluslararası yenilikçi tekstiller kongresi ICONTEX ve yarın gerçekleşecek olan uluslararası yün ve lüks lifler kongresi ICONWOOLF'a destek olan The Woolmark Company gümüş sponsorluğu üstlendi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi tarafından organize edilen kongrelerde tüm dünyadan araştırmacı, akademisyen ve mühendisler yeniliklerden söz edecek. Aynı zamanda, sektörün önde gelen temsilcileri de bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. Global tekstil endüstrisindeki son gelişme ve eğilimler, yünün çok yönlülüğü ve daha birçok faydasının tartışılacağı kongreler sektörün tüm paydaşlarını biraraya getirecek.