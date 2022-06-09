Tekstil teknolojileri liderleri 3 yıl aradan sonra ITM 2022'de buluşuyor

3 yıllık aranın ardından dünyada düzenlenecek ilk büyük uluslararası tekstil makineleri fuarı olan ITM 2022, 14-18 Haziran tarihlerinde, İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılıyor. Hem ziyaretçi hem de katılımcı sayısıyla yeni rekorlara imza atacak olan ITM 2022 Fuarı'nda, tekstil teknolojilerinin lider markaları, en son teknolojilerinin dünya lansmanlarını yapmaya hazırlanıyor.

Teknik Fuarcılık A.Ş. ve Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ortaklığıyla düzenlenen ITM 2022- Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı, 14 Haziran/ Salı günü kapılarını açıyor. 12 salonda ve 120 bin m'lik bir alanda düzenlenen ITM 2022, tekstil teknoloji liderlerinin geliştirdiği en son yeniliklere ev sahipliği yapacak. Tüm salonların dolduğu fuar, katılımcıların geçtiğimiz fuarlara nazaran büyüttükleri stant alanları ve makine parkurlarıyla da dikkat çekiyor.

Firmalar en yeni teknolojilerini ilk kez ITM 2022'de görücüye çıkaracak

Pandemi koşullarında ürün geliştirmeye ve yeni üretimlere ağırlık veren birçok firma, ürünlerini 3 yıl aradan sonra ilk kez ITM 2022 Fuarı'nda müşterilerine tanıtma imkânına kavuşacak. Fuarı ziyaret eden firma sahipleri, yöneticiler, çalışanlar ve sektör temsilcileri; en son teknolojik yenilikleri ilk kez görme fırsatı yakalayacak ve dünya lansmanlarına şahit olacak.

Tekstil teknolojilerine dair kafalarında yepyeni ufuklar açılacak olan sektör temsilcileri, ITM 2022 Fuarı'nda elde ettikleri sıra dışı ve özgün fikirleri tasarıma dönüştürerek yeni ürünlere imza atacak. Katılımcı firmalar da sektör temsilcilerinden gelen talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda makinelerini güncelleyip, yeni teknolojilerin geliştirilmesine öncülük edecekler.

Yeni yatırım kararlarıyla ihracata katkı sunacak

Türkiye'nin ihracatında lokomotif sektörler arasında yer alan tekstil endüstrisi, özellikle pandemi sürecinde yakaladığı performans artışı ile Türkiye ekonomisine önemli katkıda bulundu. Tekstil ve hammaddeleri ihracatında yüzde 40'lara varan artış yakalayan Türkiye, medikal tekstil, teknik tekstil ve ev tekstili ihracatında da artış gerçekleştirmeyi başardı. Sektör, yakaladığı bu başarıyı ITM 2022'de gerçekleştirilecek iş birlikleri ile daha da arttıracak. Fuarda gerçekleştirilecek makine satışları ve alınacak yeni yatırım kararları ile tekstil makineleri sektörü büyük bir ivme yakalayacak.

Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda firmanın katılacağı, binlerce kişinin ziyaret edeceği ITM 2022, gerek yurt içi gerekse yurt dışı firmaların milyon Euro'luk satışlar gerçekleştireceği ve birçok iş bağlantısının yapıldığı bir organizasyon olacak.

En son 2018 yılında gerçekleştirilen ITM Fuarı'ndan firma sahipleri, firma temsilcileri ve ziyaretçiler oldukça memnun ayrılmıştı. 64 ülkeden 1150 firma ile firma temsilcisinin katıldığı ve 94 ülkeden yaklaşık 70 bin kişinin ziyaret ettiği ITM 2018 Fuarı; tekstil sektörünün gerçekleştirdiği ihracat rekorlarına önemli bir katkı sağlamıştı.

Teknik tekstiller ve nonwoven sektörü HIGHTEX 2022 Fuarı'nda buluşacak

Öte yandan, ITM 2022 Fuarı ile eş zamanlı olarak düzenlenecek HIGHTEX 2022 Fuarı, Nonwoven ürünlerin, üretimde kullanılan hammaddelerin ve son teknolojilerin sergileneceği bir fuar olacak.

Türkiye'de, konusunda ilk ve tek olan HIGHTEX 2022 Fuarı, teknik tekstillere yönelik talebin artışına paralel olarak rekor sayıda katılımcı ve ziyaretçiye ev sahipliği yapacak.

Dünyanın lider teknik tekstil ve nonwoven üreticilerine 5 gün boyunca İstanbul'da ağırlayacak olan HIGHTEX 2022 Fuarı'nda; medikal tekstillerden hijyenik tekstillere, tarım tekstillerinden jeotekstile kadar pek çok sektöre yönelik faaliyet gösteren firmalar, geliştirdikleri en yeni ürünleri ve üretim teknolojilerini sergileyecek. Nonwoven üreticisi firmalar, sektörün global oyuncuları ile bir araya gelerek hem teknoloji yatırımı yapma hem de geliştirdikleri en yeni ürünlerini tanıtma fırsatı bulacak.