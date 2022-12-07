Tekstilci küçük esnaf ürettiği ürünleri yurtdışına satarak enflasyona karşı direniyor

Türkiye'de çok ciddi ihracat yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunan dev tekstil firmalarının yanı sıra ihracatla tanışan küçük boyutta tekstil firmaları da enflasyona karşı koymayı direnmekte olan tekstil esnafları yolu ürettikleri ürünleri yurt dışına düşük kar marjı ile yüksek kaliteli ürünlerini satmakta buldu. Küçük esnaf yüksek kaliteli tekstil ürünlerini perakendeden ve internet üzerinden yurtiçi ve yurtdışına satarak geçimini sağlıyor.

Antik çağdan itibaren dokuma yapılan Türkiye coğrafyası üzerinde, günümüzde de olmak üzere tüm dünyaya, her yaşa ve her kesime uygun yüksek kaliteli tekstil ürünleri Türkiye'de üretilip yurtiçi ve yurtdışı pazarına uygun fiyatlara pazarlanıyor. Yurtiçinde perakende mağazalarında, yurtdışında ise internet mecralarında satışa sunulan tekstil ürünleri gerek ürün çeşitliliğiyle gerekse farklı tasarımlarıyla alıcılarını bekliyor.

‘Tüm dünyaya satış yapıyoruz'

Yurtiçi ve yurtdışında satış yaparak dünyaya çorap giydirdiğini söyleyen Adelsu Çorap sahibi Fatih Özsoylar, “Enflasyona karşı elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. Enflasyona karşı elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. Fiyatlarımız kar marjı düşük tutarak kalitenin yüksek olmasıyla beraber ucuza sunmaya çalışıyoruz. Firma olarak bütün dünyaya mal satıyoruz. Bütün dünyaya çeşitli kanallarla ulaştırmaya çalışıyoruz. Yurtdışı kaynaklı müşterilerimiz genellikle kendi perakende mağazalarında ya da internet mecralarında ürünlerimizi satıyorlar. Yurtiçinde de aynı şekilde kendi mağazalarında ürünlerimizi sunmaktan keyif alıyorlar. Enflasyona karşı tek bir taraf esnafın mücadele etmesi çok zor, o yüzden elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.