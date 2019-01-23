Tekstilcinin çocuk giyimde yüzü gülüyor

Hazır giyim sektörü hız kesmeden büyümeye devam ediyor. Özellikle bebek ve çocuk tekstili, hızla artan dünya nüfusu yüzünden her yıl kayda değer bir artış gösteriyor. Özellikle Türk şirketlerinin bu konuda yaptığı ihracat hem üreticinin hem de müşterilerini sevindiriyor.

Konu ile alakalı Granz Tekstil Anonim şirketinin sahibi Hüseyin Yolcu, “Türkiye'de toplam hazır giyim ihracatı 17 milyar dolar. Bu toplam içinde bebek giyim ihracatı 1,6'lık milyar dolarlık bir paya sahip. Sektörün ekonomik büyüklüğü ise 500-600 milyon lira. Bu rakam her yıl katlanarak çocuk tekstilinde büyümenin hızlanmasını sağlıyor. Bu yıl bizi talep eden ülkeler arasında, özellikle Ortadoğu Ülkeleri, Rusya, Ukrayna, Fransa, Almanya, İspanya, Hollanda, İngiltere, Kuzey Afrika, Güney Afrika gibi dünyanın birçok ülkesi mevcut” dedi.

Fuardan 1milyon dolar civarında sipariş aldık

Geçtiğimiz günlerde katıldıkları ‘Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı'nda 1 milyon dolara yakın sipariş aldıklarını kaydeden Yolcu, “1 milyon dolar civarında bir sipariş aldık. Bu siparişleri elimizden geldiğince hızlı ve seri bir şekilde yetiştirmeye çalışacağız. Yurtdışında da bu tarz çocuk tekstili ile alakalı bilinen fuarlara katılmak için hazırlık yapıyoruz amacımız dünyaca ünlü markalar arasına girmek. Bu konuda oldukça önemli çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.