Tekstilde, İstanbul Open Stage ödülleri dağıtıldı

İstanbul'da düzenlenen ‘Open Stage' ödül töreninde bir ödül de ulusal alanda Türkiye'yi tekstilde temsil eden Yücel İsmailoğulları'na geldi. Ödül töreninin hemen ardından konuşma yapan İsmailoğulları, “Bu ödül için mutluyuz, gururluyuz, ekibe ve herkese teşekkür ederim” dedi.

İstanbul Open Stage Modaya Dair Her Şey Defileleri' etkinliği Beyoğlu'nda bulunan bir otelde düzenlendi. Defile öncesi yapılan ödül töreninde çeşitli dallarda ödüller verilirken, daha öncesinde dünyanın en büyük kazağı ile ünlenen LCR Black Edition isimli ile bilinen ve ulusal alanda birçok kesimde Türkiye'yi temsil eden firma sahibi Yücel İsmailoğulları'na, sektörünün başarılı ismi ödülü verildi.

Ödül töreni sonrası konuşan LCR Black Edition Yönetim kurulu Başkanı Yücel İsmailoğulları, “30 adet ürünümüz ile defilede yer aldık. Yurt dışında defileler yapıyoruz ama bu Türkiye'deki ilk defilemizdi. Artık Türkiye genelinde de çalışmalarımıza devam edeceğiz. Almanya, Fransa, Amerika Hollanda ve İtalya'da çalışmalar yapıyoruz. Bunun içim mutlu ve gururluyuz. Genelde konfeksiyon ağırlıklı triko üreticisiyiz. Kullanılır ve kolay ulaşılır ürünleri tercih ediyor insanlar. Burada sektörün öncü olanlarına ödül vermek istemişler bizi de bu ödüle layık gördüler. Mağazalarımız ve satış noktalarımız çeşitli ülkelerde var. Bizi sektörde diğer markalardan ayıran özelliklerimiz, heyecanımız, isteğimiz arzumuz ve inanılmaz arge çalışmalarımız var. İşimizi severek yapıyoruz” şeklinde konuştu.