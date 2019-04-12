Tekvando efsanelerinin 34 yıl sonraki rövanşı!

Dr. Metin Şahin, 1985 yılında Dünya Şampiyonası finalinde karşılaştığı Güney Koreli Kook Hyun Jung ile Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) merkezinde bir gösteri müsabakası yaptı.

Tekvandonun olimpik spor olarak kabul edilişinin 25. yıldönümü Dünya Tekvando Federasyonu (WT) tarafından tarafından çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. WT Başkanı Dr. Chungwon Choue ile aralarında Metin Şahin'in de bulunduğu yönetim kurulu üyeleri IOC'nın Lozan'da bulunan merkezini ziyaret etti. WT yönetimi, burada IOC Başkanı Thomas Bach tarafından karşılandı. IOC merkezinde ilk olarak Güney Kore ve Kuzey Kore'nin tekvando gösteri takımları ortak bir gösteriye imza attı. Uzun yıllar birbiriyle ilişkilerini donduran iki ülke, sporun gücüyle dostluk ve barış mesajı verdi.

34 yıl sonra karşılaştılar

Güney Kore ve Kuzey Kore'nin tekvando gösteri takımlarının ardından ise özel bir gösteri sergilendi. Etkinliğe özel olarak davet edilen Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, 34 sene önce 1985 yılında Dünya Şampiyonası finalinde karşı karşıya geldiği Güney Koreli Kook Hyun Jung ile bir gösteri müsabakası yaptı. Hem Metin Şahin hem de Kook Hyun Jung, dönemlerinin en başarılı sporcuları arasında yer almış ve birçok başarıya imza atmışlardı. İkilinin 1985 yılında yapılan final müsabakası nefesleri kesmiş, büyük alkışlar arasında Metin Şahin dünya ikincisi olmuştu. 34 sene sonra yapılan gösteri müsabakası da büyük ilgi çekerken, maçın sonucunda dostluk kazandı. IOC Başkanı Thomas Bach, kazananın her zaman dostluk ve kardeşlik olduğunu belirtmek adına Şahin ve Jung'un ellerini birlikte havaya kaldırdı. Bach, 34 yıl sonra olimpiyat ailesinin önünde aynı performansı gösteren iki spor adamını kutladı.

İkisi de WT yönetiminde, ikisi de akademisyen

Metin Şahin ile Kook Hyun Jung'un karşılaşması iki eski sporcunun benzer yönlerini de ortaya döktü. Aynı dönemde sporculuk yapan ikili daha sonra başarılı kariyerlerine akademik alanda da devam etti. Metin Şahin, halen Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde görevine devam ederken, Kook Hyun Jung da Kore Milli Spor Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdürüyor. İki başarılı spor adamı aynı zamanda WT Yönetim Kurulu Üyesi olarak da ülkelerini en iyi şekilde temsil ediyorlar.

"Eski hatıralar gözlerimizde canlandı"

Metin Şahin, “Tekvandonun olimpik spor olarak kabul edilişinin 25. yıldönümünde böylesine bir organizasyonun içinde yer almak gurur verici. Burada sporun birleştirici gücüne vurgu yapmak istiyoruz. Bu doğrultuda Güney ve Kuzey Koreli tekvandocuların ortak gösterisi nasıl adımların atıldığına önemli bir örnek. Ben de sporculuk döneminden ezeli rakibim ama bir o kadar da samimi dostum olan Kook Hyun Jung ile burada karşılaştım. Tarihe güzel bir not düşmüş olduk. 34 yıl sonra karşılaşırken eski hatıralar gözlerimizde canlandı. Her zaman dediğimiz gibi tekvando bir spordan çok daha ötesi. Birleştirici gücü olan ve barışa inananların sporu" ifadelerini kullandı.

WT yönetiminin etkinlikleri Cenevre'de bulunan Birleşmiş Milletler Binası'nda yapılacak gösteri ile devam edecek.