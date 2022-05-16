Tekvando milli takımları İngiltere'de

İngiltere'nin Manchester şehrinde 19-22 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonaları'na katılacak milli takım kafilesi bu ülkeye ulaştı.

Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonaları, ilk defa eş zamanlı olarak düzenlenecek. 4 gün sürecek şampiyonalarda 20 milli tekvandocu ve 10 para tekvandocu mücadele edecek. Şampiyonalar için İngiltere'ye ulaşan milli takım kafilelerini Manchester Başkonsolosu Seyfi Onur Sayın karşıladı.

Milli takım adına mücadele edecek sporcular şu şekilde:

Erkekler: Deniz Dağdelen (54 kg), Görkem Polat (54 kg), Ömer Faruk Dayıoğlu (58 kg), Hakan Reçber (63 kg), Ferhat Can Kavurat (68 kg), Muhammed Emin Yıldız (74 kg), Hüseyin Kartal (80 kg), Enbiya Taha Biçer (87 kg), Emre Kutalmış Ateşli (+87 kg)

Kadınlar: Fatma Keleş (46 kg), Emine Gögebakan (46 kg), Rukiye Yıldırım (49 kg), Merve Dinçel (49 kg), Zeliha Ağrıs (53 kg), Hatice Kübra İlgün (57 kg), İkra Kayır (62 kg), Mervenur Evci (67 kg), Nur Tatar (73 kg), Nafia Kuş (+73 kg), Sude Yaren Uzunçavdar (+73 kg)

Para Tekvando (K44)

Erkekler: Ali Can Özcan (58 kg), Mahmut Bozteke (63 kg), Fatih Çelik (70 kg), Oktay Atalay (80 kg), Mehmet Sami Saraç (+80 kg)

Kadınlar: Nurcihan Ekinci (47 kg), Meryem Betül Çavdar (52 kg), Gamze Gürdal (57 kg), Seçil Er (65 kg), Nisa Nur Gürses (+65 kg)