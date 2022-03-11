Tekvandoda Filistin ile güç birliği!

Filistin Tekvando Federasyonu Asbaşkanı Fadi Jaser, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin'i ziyaret etti.

Filistin Tekvando Federasyonu Asbaşkanı Fadi Jaser ve Yönetim Kurulu Üyesi Ayman Abuhatab, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin'i makamında ziyaret etti. İki kardeş ülkenin federasyonları arasındaki buluşma sıcak bir ortamda geçti.

Filistin Tekvando Federasyonu Asbaşkanı Fadi Jaser, ülkelerinde tekvandonun gelişimi için Türkiye'nin verdiği desteğe teşekkür etti. Jaser, Türkiye'nin her yıl Filistin'de yapılan uluslararası turnuvaya katılmasının da kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı. Jaser, Filistin tekvandosunun her geçen gün geliştiğini ve bunda Türkiye'nin de önemli payı olduğunu aktararak, bu desteğin devamı için ortak çalışmalara devam etmek istediklerini kaydetti.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Başkan Şahin, “Filistin, bizim için çok önemli bir ülke. Her zaman yanlarındayız. Dün olduğu gibi, bugün ve yarın da kardeş ülkemizde tekvandonun gelişimi için üstümüze düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.