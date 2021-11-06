Telefoncularda incelediği telefonları bir anda alıp kaçtı

Kadıköy ve Bahçelievler'de girdiği telefoncularda, inceleme bahanesi aldığı telefonlarla kaçan şahıs yakalandı.

Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Farklı tarihlerde Kadıköy ve Bahçelievler ilçelerinde bulunan telefon bayilerine girip inceleme bahanesiyle aldığı telefonları çalıp kaçan hırsızın yakalamasına yönelik polis çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntüleri incelemesi neticesinde, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüpheli şahsın A.O. olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs, incelemeler neticesinde belirlenen ikamet adresinde yakalandı.

Yapılan araştırmalarda şüpheli şahsın çalmış olduğu ürünleri farklı bayilere ve şahıslara nakit para karşılığında sattığı tespit edildi. Çalıntı telefonları satın alan F.Ü. ve H.A. isimli şahıslar da yakalandı.

Konu ile ilgili yakalanan F.Ü. ve H.A. isimli şüpheli şahıslar hakkında “suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi” suçundan adli işlem yapıldı.

4 ayrı “açıktan hırsızlık” suçunu gerçekleştiren A.O. isimli şahıs, tahkikat işlemlerinin ardından 03.11.2021 tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Hırsızlık anları ise iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.