Telefonlara en çok indirilen uygulamalar

2019 yılında mobil kullanıcılar en çok WhatsApp Messenger uygulamasını indirirken, Facebook'un ikinci sırada yer aldığı görüldü. En çok indirilen oyun ise son zamanlarda oldukça gündemde olan PUBG oldu.

Medya takip kurumu Ajans Press'in, We Are Social verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2019 yılında en çok indirilen uygulamalar belli oldu. Böylelikle popüler konuşma uygulaması WhatsApp Messenger birinci sırada yer alırken, ikinci sıraya Facebook, üçüncü sıraya ise Facebook Messenger'ın yerleştiği kaydedildi. İlk 10'da yer alan diğer uygulamalar ise Wechat, Instagram, Tiktok, Alipay, QQ, Taobao, ve Baidu oldu. Öte yandan en çok indirilen mobil oyunlara bakıldığında ilk sırayı PUBG'nin aldığı gözlendi. İkinci sırada ise uzun süredir var olan Candycrush Saga yer alırken, üçüncü sıraya Honour Of Kings'in yerleştiği saptandı.

Medya takip kurumu, sosyal medya ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl sosyal medya ile alakalı basına 137 bin 258 haber yansıdığı tespit edildi. Yerel ve ulusal olmak üzere tüm yayın gruplarında sosyal medya ile alakalı yansıma çıkarken, Pubg oyununun geçen yıl 689 haber ile gündemde yer aldığı kaydedildi. E-spor faaliyetlerinin ise en çok haber yansıması bulan başlıklara arasında yer aldığı görüldü.