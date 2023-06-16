Televizyon programında kızını arayan babanın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı

Televizyon programında kayıp olan kızını arayan babanın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan ailesi tarafından alındı.

Televizyon programına eşi ile birlikte çıkan Mehmet Hanefi Çagana kızı Rukiye Çagana'ı arıyordu. İddiaya göre, bir süre sonra kızına ulaşan baba Çagana kızının söylediği sözlere dayanamayıp intihar etti. Rukiye Çagana tekstil işi yapan bir iş yerinde çalışmaya başladı. Atölyede aynı zamanda kaçak sigara üretimi de yapılıyordu. Bir süre sonra patronu genç kıza dini nikahı kıydığı iddia edildi. Bu durum genç kızın ailesi tarafından duyulması ile Rukiye Çagana evden kaçtı. Çağana'ın evine gelen arkadaşları ailesine uyuşturucu kuryesi olduğunu söyledi. Ailesine yardım edeceklerini dile getirdi. Baba Mehmet Hanefi Çagana ise kızını bulmak için televizyon programına çıktı. Kızının söylediği sözlere dayanamayan baba evinde silah ile intihar etti. Otopsi işlemleri için babanın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan işlemlerin ardından Baba Çağana'ın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu teslim alındı.

Kız kardeşinin söylediği sözleri yüzünden babasının intihar ettiğini dile getiren Doğan Çagana “Kız kardeşim babama ağır şeyler söyledi. Kız kardeşimin mesaiye kalınca çalıştığı yere gidiyordum. Atölyede hem atölye hem kaçak sigara işi yaptıkları şüpheleniyordum. Kız kardeşime gitme çıkışını ver diyordum. Bize kız kardeşimin dini nikahı kıydığı haberi geldi. Kız kardeşim uyuşturucu madde ile birlikte evden kaçıyor. Şahıslar bizi tanımıyor ama bizim eve geldiler. Kız kardeşimin kuryelik yaptığını ve bize yardım etmek istediklerini söylediler. Bu zamanda kimse kimseye yardım etmiyor. Biz Rukiye'yi bulalım malları onlar alsın diye gelmişler. Ogün Mustafa ben size yardım edeceğim diye güzel bir şekilde konuşuyordu. Sonra Numan bizi arayıp uyuşturucular satılmış Rukiye'nin elinde para var kişi başına 1 milyon para düşmüş dedi. Kimden haber alıyorsun bize söyle dedik ama söylemedi. Numan bize her gün adres veriyor. Adreslere gidip bakıyoruz ama bulamıyoruz. Bizi günde 10 defa arıyorlardı. IBAN a para atmışsın diyince ben atmadım diyor. Parkta telefonda konuştum. Bende iki tane ses kaydı var. Orada söylüyor. Kız kardeşimin söylediklerimin hepsi yalandı. Bu işi yapmak ve rahat yaşamak içindi. Bunlar benim kız kardeşimin sözleri değildi. Babam tır şoförüydü. Eve gelmediği zaman kız kardeşim hastanelik oluyordu. Bu kadar zamanda basıl değişebiliyor. Babam kız kardeşimin söylediklerini kaldıramadı. İftira attı. Numan babama sen baba değilsin baba olsaydın başlarında dururdun diyor. Babam kendini tutamadı. Kız kardeşimin evlendiği adamın 2 tane daha eşi var. Kız kardeşim de 3'üncü”dedi.