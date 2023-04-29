‘Tellerin Nefesi' konserinde Türk müziği ile caz ve flamenko esintileri

İş Sanat, ünlü caz kontrbasçı Renaud Garcia-Fons'un son projesi ‘Tellerin Nefesi' konseri ile 5 Mayıs Cuma, 20.30'da, İş Kuleleri Salonu'nda dinleyicileri caz ve geleneksel müziğin buluştuğu bir yolculuğa davet ediyor.

Fons'un geleneksel Türk müziğinin başarılı isimleri Serkan Halili (kanun) ve Derya Türkan (klasik kemençe) ile bir araya gelerek oluşturduğu Tellerin Nefesi, Türk müziği motiflerinin yanı sıra caz ve flamenko etkilerini de içinde barındırıyor.

Renaud Garcia-Fons, Türk müziğinin enstrümanları ve Derya Türkan, Serkan Halili gibi müzisyenleriyle ilham verici olduğunu söylerken, “Tellerin Nefesi” konserinin kültürler arası yakınlaşmayı duyuracak bir müzik projesi olduğuna değindi. İncesaz grubunun kurucularından Derya Türkan, konserde Renaud Garcia-Fons'un bestelerinden oluşan repertuvara yer vereceklerini, dinleyicilerin İstanbul kemençesi gibi enstrümanlarla İstanbul'u, Radio France Philarmonic Orchestra'dan yaylı sazlar dörtlüsü ile Avrupa'yı, Kiko Ruiz ile Flamenko tadını içinde barındıran, adeta sınırları ortadan kaldıran, kültürler arası köprü kuran bir müzik yolculuğuna eşlik edeceğini ifade etti.

Türkan ve Fons'un Silk Moon albümünün kapsamlı hali olan ‘Tellerin Nefesi' konserinde Fons'a Serkan Halili (kanun) ve Derya Türkan (kemençe), gitarist Kiko Ruiz ile Barbara Le Liepvre (çello), Julien Debonneville (viyola), Florent Brannens (viyola), Amandine Ley (viyola), Aurelia Souvignet (viyola) ve Nicolas Saint-Yves (cello) eşlik ediyor.