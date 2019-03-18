TEM Otoyolu FSM Köprüsü girişinde kaza

Kazada yaralanan olmazken, otobüste bulunan yolcular büyük panik yaşadı.

Kaza, TEM Otoyolu, Ankara istikametinde FSM Köprüsü girişinde saat 16.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan 34 BDR 153 plakalı otomobilin sürücüsü köprüden önceki son çıkışı kaçıracağını fark ederek aniden şerit değiştirdi. Aynı istikamette seyir halinde olan özel halk otobüsü sürücüsü ise önüne fırlayan otomobile çarpmamak için frene bastı. Ancak otobüs şoförünün çabaları sonuçsuz kalarak öndeki otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil kendi ekseninde dönerek bariyerlere girdi. Meydana gelen kaza nedeniyle özel halk otobüsü içerisinde bulunan yolcuların büyük panik yaşadığı kaydedildi. Şans eseri yaralanan olmazken, özel halk otobüsü ve otomobilde maddi hasar meydana geldi, Bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Kazayı gören sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde olumsuz bir duruma rastlamadı. Otobüsten indirilen yolcuların bir başka otobüsle yolculuklarına devam ettiği belirtildi. Kazaya karışan araçlar trafik ekiplerince emniyet şeridine çekilirken, meraklı sürücülerin trafiği yavaşlattığı görüldü.