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TEM Otoyolu kenarında parçalanmış halde insan cesedi bulundu

Büyükçekmece-Edirne istikameti TEM otoyolu Beylikçayır mevki’inde yol kenarındaki çalılıklar arasında parçalanmış ve poşetlenmiş halde bir erkek cesedi bulundu.

Büyükçekmece-Edirne istikameti TEM otoyolu Beylikçayır mevki'inde yol kenarındaki çalılıklar arasında parçalanmış ve poşetlenmiş halde bir erkek cesedi bulundu. Cesedin 4-5 parçaya bölünerek poşetlere konulduğu ve cinsiyetinin erkek olduğu öğrenildi.



Bugün öğlen saatlerinde belediye temizlik işçileri tarafından Büyükçekmece-Edirne istikameti TEM Otoyolu Beylikçayır mevkisinde yol kenarındaki çalılar arasında çok sayıda poşet bulundu. İşçiler poşetten gelen kötü kokulardan şüphelenerek polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri poşetlerin içinde insan cesedi olduğunu fark edince, olay yeri inceleme ekiplerine haber verdi. Olay yeri inceleme ve savcı incelemesi sonrasında ceset adli tıp kurumuna götürüldü. Olayla ilgili olarak cinayet şüphesi üzerinde durulurken, konuya ilişkin soruşturma sürüyor. Cesedin 4-5 parçaya bölünerek poşetlere konulduğu ve cinsiyetinin erkek olduğu öğrenildi.

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