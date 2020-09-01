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TEM Otoyolu kenarındaki ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerini harekete geçirdi

Ümraniye, TEM Otoyolu Elmalı mevkinde bulunan ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Çıkan yangına Ümraniye itfaiye ekipleri başta olmak üzere çevre ilçelerde ki tüm ekipler müdahale etti.


Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı


Ümraniye TEM Otoyolu Elmalı mevkinde meydana gelen orman yangınının kısa sürede fark edilmesi üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. Demir çitlerin kırılması sonucu alevlerin yükseldiği noktaya ulaşan itfaiye ekipleri dört koldan yangına müdahale etti. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri TEM Otoyolunda trafiğin aksamaması için de büyük mücadale verdi. Emniyet şeridinin tamamını kaplayan itfaiye ekipleri kısa bir sürede yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmasının ardından bölgeden ayrıldı. Polis ekipleri çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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