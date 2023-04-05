Tem otoyolunda arızalanan tıra panelvan araç çarptı: 1 yaralı

Kazada panelvan aracın sürücüsü yaralanırken, kaza nedeniyle Tem otoyolu Çatalca'dan İstanbul istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Kaza saat 10.00 sıralarında Tem otoyolu Büyükçekmece karaağaç mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arızalandığı için sağ şeritte bekleyen 59 ZB 443 plakalı tıra aynı istikametten gelen ve direksiyon hakimiyetini kaybeden Alican Dayı kontrolündeki 34 DFE 300 plakalı araç arkadan çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonrasında araçta sıkışan Alican Dayı, İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansla Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle Tem otoyolu Çatalca'dan İstanbul istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı.