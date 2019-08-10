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TEM Otoyolu'nda bir araç alev alev yandı

TEM Otoyolu’unda seyir halinde olan bir araç bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.

TEM Otoyolu'unda seyir halinde olan bir araç bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, araçtan yükselen dumanlar otoyolu kapladı.


TEM Otoyolu Edirne istikameti Esenyurt Mevkisinde seyir halinde olan bir araç bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler kısa süre aracın her yerini kaparken, araçtan yükselen dumanlar otoyolunu kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, vatandaşlar ve itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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