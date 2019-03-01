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TEM otoyolunda hafriyat kamyonu ile bir kamyonet çarpıştı, trafik felç oldu

TEM otoyolu Seyrantepe mevkisinde hafriyat kamyonu ile bir kamyonet çarpıştı.

Araç içerisinde sıkışan kamyonetin sürücüsü polis ekiplerince kurtarılarak hastaneye sevk edilirken kaza nedeniyle yolda trafik oluştu.


TEM otoyolu Seyrantepe mevkisinde seyir halinde olan 34 KB 2494 plakalı hafriyat kamyonu, 34 NIM 12 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan kamyonetin sürücüsü araç içerisinde sıkıştığı yerden polis ekiplerince çıkarılarak hafif yaralı halde hastaneye sevk edildi. Kamyon şoförü ise kazayı yara almadan atlattı.


Kaza sonucu TEM otoyolu Ankara istikametinde kapatılan 3 şerit açılarak trafik akışı kontrollü olarak sağlanmaya başladı. Hasarlı kamyonet olay yerinden çekilirken, olay yerine gelen itfaiye ve polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

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