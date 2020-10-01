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TEM Otoyolu'nda kadın sürücü kaza yaptı: 2 yaralı

TEM Otoyolu Edirne istikametinde kadın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki kaldırıma çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü ve otomobil içerisindeki bir kişi yaralandı.



Kaza, saat 21:30 sıralarında TEM Otoyolu Okmeydanı Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 ZN 1491 plakalı otomobil, kimliği öğrenilemeyen kadın sürücünün seyir halinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yaklaşık 10 metre sonra durabildi. Kaza esnasında kadın sürücü ve otomobildeki bir kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.


Kaza sonrası otomobilde maddi hasar meydana geldi.


Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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