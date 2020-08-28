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Tem otoyolunda kamyonet alev alev yandı

TEM otoyolu Ispartakule mevkisinde seyir halindeki bir kamyonette aniden yangın çıktı.

Alevler içerisinde kalan kapalı kasa kamyonete karşı şeritten geçen bir TOMA müdahale ederek yangını söndürdü.


Olay TEM otoyolu Ispartakule mevkisi Mahmutbey istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki kapalı kasa bir kamyonette henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracın motor kısmında çıkan yangını gören sürücü, yolun kenarında durduğu kamyonetten son anda indi. Kamyonetteki yangın nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluşurken bu sırada yolun karşı istikametinde ilerleyen bir TOMA aracı yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu.

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