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TEM otoyolunda kamyonet sürücüsüne baltayla saldıran maganda yakalandı

TEM otoyolu Ümraniye Elmalı mevkisinde trafikte tartıştığı kamyonet sürücüsüne seyir halindeyken balta ile saldıran maganda, sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı.

Bin 110 lira idari para cezası kesilen sürücü, 2 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.



TEM otoyolu Ümraniye Elmalı mevkisinde bir otomobil sürücüsü trafikte tartıştığı kamyonet sürücüsüne seyir halindeyken pencereden balta çıkartıp saldırmıştı. Yaşananlar ise başka bir araç sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülemişti. Görüntülerin medyaya yansımasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri Amirliği görevlileri harekete geçti. Görüntüleri incelemeye alan polis, otomobilin plakasını belirleyerek saldırgan sürücüyü tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda sivil trafik polisi 34 PS 4631 plakalı otomobilin sürücüsü M.O.'yu yakaladı.



Bin 110 lira para cezası kesildi


Şubeye götürülerek ifadesi alınan şahsa burada, “Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri” bin 2 lira, “Araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek” maddesinden 108 lira olmak üzere toplamda bin 110 lira idari para cezası kesildi.



2 yıla kadar hapisle yargılanacak


Şubede işlemleri tamamlanan saldırgan maganda M.O., “Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” suçundan adli işlemleri yapılmak üzere Ümraniye Şehit Numan Şeref Datlı Polis Merkezi'ne sevk edildi.

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