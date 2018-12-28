TEM Otoyolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken canından oluyordu

Kaza, akşam saatlerinde TEM Otoyolu Gazitepe Mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 yaşındaki Mehmet B., TEM Otoyolunda karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada az kalsın canından oluyordu. Mehmet B. yola sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobilin çarpması sonucu savrularak ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Mehmet B.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan müdahalenin ardından Mehmet B. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, kazayla ilgili soruşturma başlattı.