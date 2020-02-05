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TEM Otoyolu'nda kaza: 1 ölü, 1 yaralı

TEM Otoyolu Edirne istikametinde kontrolden çıkan kamyonet önünde seyreden kamyona çarptı.

Kamyonet içinde sıkışarak ağır yaralanan sürücü bulunduğu yerden 1 saatlik çalışmanın ardından çıkarıldı. Kamyonet sürücüsünün hayatını kaybettiği öğrenilirken kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı.


Kaza, saat 06.30'da TEM Otoyolu Edirne istikameti Mahmutbey Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazım Aydın idaresindeki 34 JP 2587 plakalı kamyonet, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BDB 76 plakalı kamyona arkadan çarptı.


Kazayı gören sürücüler durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonunda kamyonette sıkışan Kazım Aydın'ı kurtardı. Aydın ve kazada yaralanan diğer sürücü olay yerindeki ilk tedavinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Kazım Aydın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu oluşurken araçların kaldırılması için çalışma sürüyor.

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