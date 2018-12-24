İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TEM Otoyolu'nda kazada ağır yaralanan polis memuru şehit oldu

TEM Otoyolu’nda uygulama yaptığı sırada hafriyat kamyonunun çarpmasıyla ağır yaralanan polis memuru Servet Aslan, şehit oldu.

TEM Otoyolu'nda uygulama yaptığı sırada hafriyat kamyonunun çarpmasıyla ağır yaralanan polis memuru Servet Aslan, şehit oldu. Genç polis memurunun 3 ay sonra düğünün olacağı öğrenildi.


Kaza, TEM Otoyolu Edirne istikameti Hasdal Viyadüğü girişinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 36 ZOL 56 plakalı hafriyat kamyonu, önce yol kenarında uygulama yapan 34 A 56546 plakalı trafik polisi aracına, ardından da bariyerlere çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan trafik polisi Servet Aslan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayarak şehit oldu. Genç polis memurunun nişanlı olduğu ve 3 ay sonra dünya evine girmeye hazırlandığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.