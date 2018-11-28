TEM Otoyolu'nda kiralık araçla makas atan maganda yakalandı

Ehliyetine el konulan magandanın aracı tedbir amaçlı bağlanarak, bin 110 lira para cezası kesildi.

TEM Otoyolu Pendik Kurtköy mevkiinde bir maganda, otomobille yoğun trafikte onlarca aracın arasında makas atarak trafiği tehlikeye düşürmüştü. Vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenen maganda bir süre sonra gözden kaybolmuştu. Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, görüntülerden magandanın kullandığı aracın plakasını belirledi.

Kiralık araçla makas atmış

Plakanın kiralık bir araca ait olduğunun belirlenmesi üzerine polis, firmaya ulaşarak magandanın Kadir P. olduğunu tespit etti. Adresi belirlenen şahıs sivil trafik polisi tarafından kıskıvrak yakalandı. Maganda ardından idari işlemleri yapılmak üzere şubeye götürüldü.

Ehliyetine el konuldu, araç tedbir amaçlı bağlandı

İşlemleri tamamlanan trafik magandasına, “birden fazla şerit değiştirerek trafiği tehlikeye düşürmek” ve “saygısızca araç kullanmak” suçundan bin 110 lira para cezası kesildi. Ayrıca ehliyetine el konulan magandanın kiralık kullandığı araçta tedbir amaçlı bağlandı. Şubede işlemleri tamamlanan maganda, adli işlemleri yapılmak üzere polis merkezine sevk edildi.

2 yıla kadar hapisle cezalandırılacak

Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.