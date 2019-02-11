TEM Otoyolu'nda otomobil takla attı:1 yaralı

Takla atan araçta bulunan bir kadın yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Edirne istikameti Metris sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy istikametine seyir halindeki 34 BL 7056 plakalı otomobil, Turgay Kaya idaresindeki hafif ticari araca çarptı. Sürücüsü ve plakası bilinmeyen bir mikserin sıkıştırdığı iddia edilen 34 BL 7056 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sol şeritten sağ şeride geçen 34 BL 7056 plakalı otomobil, Turgay Kaya idaresindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle Turgay Kaya'nın idaresindeki araç takla attı. Araçta emniyet kemeri takılı olan Elif Kaya kazayı yara almadan atlatırken, sürücünün arka koltuktaki diğer kızı Sibel Kaya ise yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralı Sibel Kaya'ya müdahale etti. İlk müdahalenin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

“Yattığı için emniyet kemeri takmadı”

Yaralanan kızının arka koltukta yattığı için emniyet kemeri takmadığını söyleyen otomobil sürücüsü Turgay Kaya, “Öndeki aracı mikser sıkıştırmış. Bariyerlere çarpmasına sebep oluyor. Onu da başka bir makas yapan araç şaşırtmış. O da sol şeritten sağ şeride geliyor. Sağ şeritte bana vurdu zaten soldan. Biz takla attık. Öndeki araba vurdu. Kontrolsüz bir şekilde soldan sağa geldi. Yaralı kızım var. İki kızım vardı. Bir tanesi öndeydi. Öndeydi ama onda emniyet kemeri takılıydı. Öbürü yatıyordu arkada. Yattığı için emniyet kemeri takmadı. Onun muhtemelen burnu kırıldı” dedi.

Takla atan araca çarpan kadın sürücünün komşusu ise “Bizim aracımıza makas yapmış bir tane beyaz araç. Buna vurduğu gibi sol şeride yapıştırıyor. Sol şeritten tepiyor bu tarafa. Bu tarafa gelirken o arabayla çarpışmışlar” diye konuştu.