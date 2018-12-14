TEM otoyolunda otomobil tıra çarptı: 1 yaralı

İSTANBUL (İHA) – Silivri'de TEM otoyolunda bir otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde TEM otoyolu Silivri Selimpaşa Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TEM otoyolunda ilerleyen Mustafa Ünal A. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde ilerleyen tıra arkadan çarptı. Kaza nedeniyle otomobil sürücüsü yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında sürücü Silivri Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle trafikte kısa süreli yoğunluk yaşanırken, araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.