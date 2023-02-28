TEM Otoyolu'nda otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı

TEM Otoyolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken TEM Otoyolu'nda uzun trafik oluştu.

Kaza, TEM Otoyolu, Mahmutbey mevkii Küçükçekmece yol ayrımında saat 23.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik ışıkları ve yaya geçidinin bulunmadığı yerden yolun karşısına geçmeye çalışan Süheyla M.'ye o esnada seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 GP 1934 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın yere düştükten sonra sürüklendi. Otomobil ise demir bariyerlere çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde kanlar içinde yatan Süheyla M.' ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra tedavi altına almak üzere hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kaza yerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemi alırken, Küçükçekmece ayrımını da bir müddet trafiğe kapattı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı

Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarpan otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.

Kazaya karışan otomobil çekici tarafından olay yerinden götürülürken trafik polis ekipleri tarafından kontrollü olarak açıldı.

Öte yandan otomobilin çarptığı Süheyla M.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.