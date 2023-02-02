TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Alevlerin yükseldiği otomobildeki yangın vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, yanan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 13.30 sıralarında TEM Otoyolu Güney Yol Sadabad Viyadüğü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan otomobilin motor kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracını yol kenarına park etti. Otomobilden yükselen alevler kısa sürede tüm otomobili sardı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle ise trafik ise durma noktasına geldi. İtfaiye ekiplerinin yaptıkları çalışma sonrası yangın tamamen söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Otomobilden yükselen alevler kamerada

Otomobili alevlerin sardığı anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Öte yandan küle dönen aracın çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü.