TEM otoyolunda tır devrildi, trafik felç oldu

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Olay, saat 14.00 sıralarında TEM otoyolu Kemerburgaz yol ayrımında yaşandı. Yasin Ceylan (50) yönetimindeki 34 KC 5649 plakalı sıcak asfalt taşıyan kamyon, virajı alamayarak devrildi. Devrilmenin etkisiyle kamyonun taşıdığı sıcak asfalt yola saçılırken, sürücü aracın içerisinde mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başaran ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolun Ankara istikametini dubalarla kapatarak çevre güvenliğini sağladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait çekici ve iş makineleri de kaza bölgesine sevk edildi. Önce kamyonun yükünü boşaltan ekipler, ardından da kaldırılması için çalışmalara başladı. Kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu.