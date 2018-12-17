İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TEM otoyolunda tır kazası: 2 yaralı

TEM otoyolu Çerkezköy-Silivri yolunda tır ile hafif ticari aracın karıştığı kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.


Kaza, TEM otoyolu Büyükçavuşlu mevkiinde meydana geldi. Çerkezköy'den İstanbul istikametine giden tır ile hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonrası tırın devrilmesi üzerine bir süre İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Kazada yaralanan biri ağır 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, araçların kaldırılmasıyla yoldaki trafik normale döndü.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.