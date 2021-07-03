TEM Otoyolunda tır yön levhasına çarptı: 1 ölü

Levhaya çarptıktan sonra hurda yığınına dönen tırın sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, 03.00 sıralarında TEM Otoyolu Büyükçekmece Kumburgaz katılımı İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü Bülent Çaylak'(45) idaresindeki tır, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımındaki tabela direğine çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle tır hurda yığınına döndü. Kazayı gören sürücüler polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbar etti.

Tır sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde tır sürücüsü Bülent Çaylak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından tır sürücünün cenazesi morga kaldırıldı. Parçalanan TIR ve parçaları, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.