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TEM Otoyolu'nda yaşanan kaza sonrası oluşan trafik havadan görüntülendi

TEM Otoyolu’nda hafriyat kamyonunun, uygulama yapan trafik polisi aracına çarptığı kaza nedeniyle oluşan trafik havadan görüntülendi.

TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonunun, uygulama yapan trafik polisi aracına çarptığı kaza nedeniyle oluşan trafik havadan görüntülendi.


TEM Otoyolu Edirne istikameti Hasdal Viyadüğü girişinde 36 ZOL 56 plakalı hafriyat kamyonu, önce yol kenarında uygulama yapan trafik polisi aracına, ardından da bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan 1 polis memuru kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Kaza nedeniyle Seyrantepe'ye kadar trafik oluştu. Trafikte oluşan yoğunluk havadan görüntülendi. Görüntülerde, araçların güçlükle ilerlediği görülüyor.

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