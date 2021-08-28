İhlas Haber Ajansı

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Tem Otoyolunda zincirleme kaza: 5 araç karıştı, 2 yaralı

TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada, 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken, araçlar kullanılamaz hale geldi.


Kaza, saat 13.00 sıralarında TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, önünde bulunan 5 araca çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralanırken, ulaşım tek şeritten sağlandı. Kaza nedeni ile bölgede yoğun trafik oluşurken olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif şekilde yaralanan 1 sürücü ve 1 yolcuyu yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Trafik, kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından normale döndü.

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