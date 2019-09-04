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TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası

TEM Otoyolu’nda toplam 8 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

TEM Otoyolu'nda toplam 8 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi.


TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa sapağı Edirne istikametinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası iki şerit trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücüler kazayı


hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza sonrası TEM Otoyolu'nda Hamidiye mevkiine kadar trafik oluştu. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından araçlar çekici yardımıyla olay yerinden götürüldü. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.

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