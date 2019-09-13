TEM Otoyolu'ndaki tanker kazası E-5'i de etkiledi

Kazanın etkisiyle E-5'te trafik yoğunluğu oluştu.

TEM Otoyolu Altınşehir-Bahçeşehir yönü Altınşehir viyadüğünde sabah saatlerinde oksijen yüklü gaz tankeri devrildi. 1 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde tüm şeritler trafiğe kapatıldı. Kazanın etkisiyle Mahmutbey'de ve E-5 karayolunda da trafik yoğunluğu oluştu. Okula ve işe gidecek yolcular kaza nedeniyle trafikte zor anlar yaşadı.