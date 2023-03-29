Temcit geleneği Esenler'de yaşatılıyor

Ramazan ayına özel bir Osmanlı geleneği olan Temcid-i Şerif çerçevesinde vatandaşlara ikram edilen temcid pilavı ile mutfaktaki israfa dikkat çekildi.

Esenler Belediyesi'nin gün geçtikçe artan israfa dikkat çekmek ve toplumsal şuur oluşturmak amacıyla hayata geçirdiği “Atıksız Hayat- Atıksız Mutfak” projesi çerçevesinde “Temcid Sohbetleri” düzenlenmeye başlandı. Osmanlı'da Ramazan ayının başlangıcını haber vermek için okunan Temcid-i Şerif geleneği, Ramazan ayında her gece teravih namazından sonra ve sahur vaktinde okunurdu. Bu gelenekle birlikte ortaya çıkan temcid pilavının özelliği ise iftardan kalması ve sahur vaktinde ısıtılarak tüketilmesiydi. Esenler Belediyesi bu çerçevede Ramazan ayı boyunca Esenler'deki camilerde “Temcid Sohbetleri” düzenlemeye başladı. Hacı Emsal Avcı Taş Camii'nde İstanbul emekli başvaizi Mustafa Akgül tarafından verilen sohbetin ardından tasavvuf müziği grubu temcid kasideleri okudu. Programda temcid pilavı ve Osmanlı şerbeti ikram edildi. Temcid pilavı ile mutfaklardaki israfa dikkat çekilen programda “Atıksız Hayat” temalı tipografik sergi düzenlendi. Programda hiçbir ürünün israf edilmemesi için geri dönüşüm kutuları, bulunduruldu. Ramazan'a özel hazırlanan program, ay boyunca devam edecek.