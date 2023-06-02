TEM'de başladığı makas terörüne E5'te devam etti

O anları sürücünün arkadaşı cep telefonuyla kayda aldı.

Olay, gece saatlerinde meydana geldi. Trafiğin yoğun olduğu esnada TEM Otoyolu'nda makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü makas terörüne Bostancı E-5 karayolunda devam etti. Makas atarak aracıyla hızla ilerleyen sürücü, hem kendini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. Diğer sürücüler selektör yaparak araç sürücüsüne tepki gösterdi. Sürücünün beraberindeki kişi trafiği tehlikeye attıkları anları ise cep telefonu ile kayda aldı.