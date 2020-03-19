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TEM'de kamyonet devrildi, trafik kilitlendi

Tem otoyolunda lastiği patlayan kamyonet devrildi.

Devrilen kamyonet nedeniyle trafik, Mahmutbey gişeler istikametinde durma noktasına geldi.


Olay, Tem otoyolu Ispartakule mevkisi Mahmutbey Gişeler istikametinde saat 12.45 sıralarında yaşandı. Edilen bilgilere göre, 34 SSU 38 plaka sayılı kamyonet seyir halindeyken lastiği patladı. Lastiği patlayan kamyonet sürücüsü kontrolnden çıkarak devrildi. Olay sonrası sürücü çevredeki diğer sürücülerin desteğiyle kamyonetten çıkarıldı. Sürücünün sağlık durumun un iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası çağrılan vinç devrilen kamyoneti kaldırırken trafik bir süre Mahmutbey gişeler istikametinde durdu. Kamyonetin kaldırılmasıyla trafik normal seyrinde devam etti.

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