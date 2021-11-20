TEM'de katliam gibi kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Korkunç kazada cipten fırlayan kadın olay yerinde hayatını kaybederken, sıkıştıkları araçtan çıkarılan anne ile çocuğu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

Kaza, TEM Otoyolu Esenyurt mevkii Edirne istikametinde saat 14.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 BCT 906 hafriyat kamyonu sürücüsü aracının direksiyon hakimiyetini kaybedince, bariyerleri aşarak karşı yöne Ankara istikametine geçti. Sürücünün durduramadığı kamyonu, 34 BGV 965 plakalı plakalı cip olmak üzere 3 araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle cipte bulunan 25 yaşındaki bir kadın, araçtan fırladı. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan anne ile çocuğu da ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan anne ile çocuğu sıkıştıkları araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

Olaya tanık bir sürücü Muhammet Akçakaya, dehşet anları anlattı. Akçakaya, "Kamyon Edirne istikametine gidiyordu. Diğer araç da normal seyrinde devam ediyordu. Kamyon bu araca vurunca arabayı çevirdi. Arkada oturan kadını kenara attı. Kadın öldü. Bir çocuk vardı" dedi.