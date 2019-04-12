TEM'de makas atan sürücü polise yakalandı

Hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan sürücü, kendisine ceza yazan polis ekiplerine de zorluk çıkardı.

Seyrantepe'de Türk Telekom Stadyumu'nun önünde aracını tehlikeli şekilde kullanan bir şahıs, polisler tarafından durduruldu. Hızla akan trafikte aracıyla makas atarak hem kendisi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan 36 yaşındaki Cem Ö., polis tarafından araçtan indirildi. Sürücünün alkol ya da uyuşturucu madde kullanmış olabileceğinden şüphelenen polis, olay yerine sağlık ekipleri çağırdı. Şeker hastası olduğunu ve insülin iğnesi kullandığını söyleyen sürücü, sağlık ekipleri tarafından muayene edildi.

Ayakta güçlükle durduğu gözlenen ve asabi tavırları dikkat çeken sürücüye alkol muayenesi de yapıldı. Cem Ö., polis memurunun üflemesi için uzattığı alkolmetre cihazına uzun süre üflemeyerek bekledi. Ardından test sonucu alkollü olmadığı anlaşılan şahsın arabası arandı. Cem Ö.'ye polis ekipleri tarafından tehlikeli araç kullandığına yönelik ikazlar sonrasında ceza kesildi.

Cem Ö. basın mensuplarına, “Trafikte ben biraz aracımı hızlı kullandım. Makas falan attım. Şuradan gelirken önüme bir tane araç geldi. O araç böyle bana ‘Dur lan dur' falan yaptı. Önüme durdu. Bana ‘İn aşağı' falan dedi. Arkadaşlar beni araçtan çıkarmaya falan çalıştılar. Aramızda ufak tefek bir arbede oldu. Daha sonra şuralarda biraz yere yatırdılar. Böyle biraz süründük” ifadelerini kullandı.