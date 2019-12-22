TEM'de makas atarak ilerleyen ara? d???nden d?nen iki otomobile ?arpt?: 3 yaral?

Kaza sonras?nda korkan k???k bir ?ocuk ise sa?l?k ?al??an?n?n eldiveni ?i?irip balon yaparak vermesi sonucu sakinle?tirildi.

Kaza, ak?am saatlerinde 21.30 s?ralar?nda TEM Otoyolu K???k?ekmece mevkii, Ankara istikametinde meydana geldi. ?ddiaya g?re, ?.S. y?netimindeki 34 ERT 37 plakal? l?ks otomobilin makas atarak ilerlemesi sonucu, ?n?nde seyir halinde akrabalar?yla d???n?nden d?nen ?sa K. y?netimindeki 34 LB 1147 plakal? otomobil ve Cevdet ?. y?netimindeki 34 CJJ 66 araca ?arparak kaza yapt?. Kaza sonras? sava? alan?na d?nen yolda trafik durdu. Kazay? g?ren di?er s?r?c?ler durumu hemen polise ve sa?l?k ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ?evrede g?venlik ?nlemi al?rken, sa?l?k ekipleri de kaza sonucu yaralanan Aynur ?eng?l, Tuba ?eng?l ve Serpil G?len'e m?dahale etti. Sa?l?k ekiplerinin yapt??? ilk m?dahalenin ard?ndan yaral?lar en yak?n hastaneye kald?r?larak tedavi alt?na al?nd?.

?tfaiye ve sa?l?k ?al??anlar?ndan korkan ?ocu?a yo?un ilgi

Kaza sonucu ara?ta bulunan k???k ya?taki ?ocuklar korku dolu anlar ya?ad?. K???k ?ocuklardan annesi, karde?i ve teyzesi hastaneye kald?r?lan bir ?ocuk, s?rekli a?lay?nca kaza yerine gelen itfaiye eri ve sa?l?k ?al??an? k???k ?ocu?un yan?na gitti. A?lamakta olan ?ocu?a yard?m eden sa?l?k ?al??an?, ?ocu?u sakinle?tirmek i?in b?y?k ?apa g?sterdi. Sa?l?k ?al??an? kad?n, ambulanstan ald??? eldiveni ?i?irip balon yapt?. "Al sana balon yapt?m" diyen sa?l?k ?al??an? k???k ?ocu?a yapt??? balonu verdi. Ard?ndan ?ocukla konu?up sakinle?tirmek i?in b?y?k ?apa g?sterdi.

"E?im, k?z?m ve bald?z?m hastaneye gittiler"

Kaza sonucu e?i, k?z? ve bald?z? hastaneye kald?r?lan Cevdet ?eng?l, kaza an?n? anlatarak, "Siyah araba ?ok h?zl?yd?, yolda bacana??mla birlikte gidiyorduk, d???nden geliyorduk. ?lk ?nce bana vurdu, sonra da bacana??ma vurdu. ?ok s?ratliydi s?r?c? alkoll?yd?. ?? tane yaral? var. E?im, k?z?m ve bald?z?m hastaneye gittiler. ?? tane de k???k ?ocuk vard? bizde onlar da ?uanda korkudan a?l?yor" dedi.

Kaza sonras? ?? s?r?c? ifadelerini almak ?zere polis merkezine g?t?r?l?rken, kazayla ilgili soru?turma ba?lat?ld?.