TEM'de manevra yapan tır dorsesindeki iş makinesi yola düştü

Pendik Tem Otoyolu'nda park halindeki tıra çarpmak istemeyen başka bir tır sürücüsü, manevra yaptığı esnada dorsesinde taşıdığı CNC iş makinasını yola düşürdü. Kazanın etkisiyle savrulan dorse ise park halindeki bir başka tıra çarptı. Yaşanan kaza sonrası ve yol üzerinde oluşan uzun araç kuyruğu havadan görüntülendi.

Kaza, saat 10.00 sıralarında TEM Otoyolu Pendik Kurtköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yol üzerinde seyir halinde bulunan 53 DN 420 plakalı Scania marka tır sürücüsü Menduh Akmeriç, otoyol üzerinde park halinde bulunan 81 ABJ 500 plakalı Scania marka tıra çarpmamak için manevra yaptığı esnada kasasında taşıdığı CNC iş makinasını yol düşürdü. Tır brandasını parçalayan CNC iş makinası yola savrulurken, tırın dorse kısmı savrularak park halindeki tıra çarptı. Meydana gelen kazada herhangi bir can kaybı yaşanmazken araçlarda maddi hasar oluştu. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken kaza sonrası uzun araç kuyrukları oluştu.

Öte yandan kazanın meydana geldiği alan ve uzayan araç kuyrukları havadan görüntülendi.

“Tırla karşı karşıya kaldım”

Kazayı gerçekleştiren tır sürücüsü Menduh Akmeriç, “Adam zaten emniyet şeridini yarısında park halinde durmuştu. Önünde seyir halindeki araçlar sağa sola kaçınca tırla karşı karşıya kaldım. Manevra yapmak isterken köşeyi vurdum. CNC boru makinesi kasa kısmından dışarı fırladı. Yaralı ve can kaybı yok” diye konuştu.