TEM'de otomobil alev aldı, içindekiler son anda kurtuldu

Başakşehir'de TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil birden alev alarak yanmaya başladı. Patlamanın da olduğu araçtaki vatandaşlar son anda kurtulurken, sinir krizi geçiren kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, Başakşehir TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametine giden 34 JHV 77 plakalı otomobilden birden dumanlar yükselmeye başladı. Otomobildeki vatandaşlar ise son anda kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri araçta bulunan ve korkudan sinir krizi geçiren bir kadını hastaneye kaldırdı. Yangında araç kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen araç nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

“Bir anda alev almaya başladı”

Yangınla ilgili konuşan Ozan Özer, “Seyir halinde otobanda geçerken araç duruyordu, ondan sonra bir anda alev almaya başladı. Kısa süre içerisinde ufak bir patlama yaşandı. İçinde kimse yoktu” dedi.