İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TEM'de otomobilin altında kalan kadın feci şekilde can verdi

TEM Otoyolu Eyüpsultan mevkiinde, yolun karşısına geçmeye çalışan kadın önce bir otomobilin aynasına çarptı, ardından da aynı istikamete giden başka bir aracın altında kalarak feci şekilde can verdi.


Kaza, saat 18.00 sıralarında Eyüpsultan TEM Otoyolu Hasdal Mevki Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolunda ilerleyen 34 PAA 26 plakalı otomobil sürücüsü Y.B., yolun karşısına geçmek için yola çıkan Emine Bikel (40) isimli kadını görünce çarpmamak için ani manevra yaptı. Ancak, kadın aracın aynasına çarparak savrulunca, aynı istikamette gelen A.Y. idaresindeki 34 CEK 277 plakalı başka bir aracın altında kalarak feci şekilde can verdi. Meydana gelen kazadan sonra, arkadan gelen 3 farklı araçta duramayarak kazaya karıştı. Meydana gelen zincirleme kazada başka kimse yaralanmazken, Edirne istikametinde bir süreliğine trafik yoğunluğu yaşandı. Kadının cesedinin kaldırılmasıyla trafik normale döndü.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


Kazayı anlatan Yusuf Bayram, "Ben sadece dobloyu gördüm. Doblo sağa doğru gelince biz de ortadan ona vurduk. Ondan sonra ortalık birbirine girdi. Çok fazla bir şey göremedik. Aniden oldu. Kadın öldü ama onu görmedik. Tek gördüğümüz araçların birbirine girmesi oldu" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.